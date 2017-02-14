Мін’юст США надав докази "небезпеки мігрантів"

Міністерство юстиції США надало докази на підтримку указу президента Дональда Трампа про заборону в’їзду в країну мігрантів із низки країн із мусульманським населенням, пише «Радіо Свобода».

Оприлюднені Юридичним комітетом Сенату дані демонструють, що 72 іммігранта з 7 країн, які потрапили в заборонний список президента Трампа, були засуджені, починаючи з 11 вересня 2001 року за різні злочини, що містили ознаки тероризму.

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Деякі з цих правопорушень були порівняно дрібні, наприклад, підробка документів, але більше 30 спричинили, як мінімум, трирічний термін тюремного ув'язнення. Вказується також на відносно недавній випадок з нападом в університеті Огайо в листопаді 2016 року, коли біженець із Сомалі поранив кількох студентів.

Як повідомляв УНІАН, 27 січня Трамп підписав указ "Про захист країни від в'їзду іноземних терористів". Документ передбачає обмеження на 120 днів на в'їзд в США для мігрантів, також на 90 днів в США був зупинений в'їзд для жителів низки країн Близького Сходу. Безстроково США заборонили відвідувати територію країни сирійським біженцям.

Пізніше Апеляційний суд у Сан-Франциско відмовився відновити чинність указу президента США Дональда Трампа про тимчасову заборону на в’їзд для біженців та візові обмеження для громадян семи переважно мусульманських країн.