Кремль вже поставив свій улюблений діагноз новій адміністрації США після відставки радника Трампа

Про це написав голова Комітету з міжнародних справ у Раді Федерації РФ Костянтин Косачов на своїй сторінці в Facebook.

"Або Трамп не знайшов необхідної самостійності і його послідовно (і небезуспішно) заганяють в кут, або русофобія вразила тепер вже і нову адміністрацію зверху донизу", - написав він.

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За словами Косачова, Флінн, на відміну від багатьох інших американців високого рівня, все ж був відкритий до діалогу, бував у Москві і, як з'ясувалося, спілкувався з нашим послом у Вашингтоні.

"Вигнати у відставку радника з нацбезпеки за контакти з російським послом (звичайна дипломатична практика) - це навіть не параноя, а щось незмірно гірше", - додав він.

Раніше УНІАН повідомляв, що радник президента США з національної безпеки Майкл Флінн пішов з посади. Як наголошується в листі Флінна, він не навмисно не надав інформації про його зв'язки з Росією.

Нагадаємо, високопоставлені чиновники Білого дому вивчали контакти радника з національної безпеки США Майкла Флінна з Росією. Раніше з'явилися повідомлення, що генерал-лейтенант у відставці Флінн обговорював можливе скасування санкцій щодо Москви з російським послом Сергієм Кисляком - за кілька тижнів до вступу Дональда Трампа на пост президента.