Ізраїльтяни тренували вторгнення в Газу на копії міста

Ізраїльські військовослужбовці близько 18 місяців готувалися до наземної операції в Газі на одній з військових баз, де була споруджена модель палестинського міста, повідомляє France Presse з посиланням на офіційного представника ЦАХАЛ генерала Аві Бенаягу (Avi Benayahou).

За його словами, військовослужбовці добре знають "всі закутки", де розташовані їх цілі.

"Півтора роки наші солдати тренувалися на зменшеній копії міста Газа, побудованій на військовій базі Цехилім у пустелі Негев", - наголосив генерал.

За його словами, ізраїльські війська, що оточили місто Газу в рамках операції "Литий свинець" один за іншим наносять потужні удари по інфраструктурі руху ХАМАС. Основні бої точаться на півночі сектора Газу.

Як повідомлялося раніше, операція ЦАХАЛ стала відповіддю на вихід руху ХАМАС з неформального перемир`я і посилення ракетних обстрілів міст півдня Ізраїлю.

Лента.ру