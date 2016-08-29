США можуть спростити видачу віз іноземним підприємцям

Про це пише Голос Америки.

Відповідно до пропозиції Білого дому, підприємці, які володіють принаймні 15-ти відсотками пакетів акцій у новостворених за останні три роки проектах у США і заручилися підтримкою американських інвесторів принаймні на 345 тисяч доларів, можуть отримати тимчасовий дозвіл на проживання та роботу у США.

У Білого домі вірять, що затвердять нові правила до закінчення терміну президентства Обами і очікують, що принаймні 3 тисячі підприємців скористаються цією можливістю.

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Адміністрація сподівається, що нові правила увійдуть у силу вже до кінця президентського терміну Барака Обами, який стікає 20 січня 2017 року. Пропозиція є втіленням у життя обіцянки Обами «привернути до США найкращих, найталановитіших підприємців для розвитку нових великих компаній тут», - говорить радник президента з питань політики в сфері технологій Том Калі.

За його словами, саме іммігранти заснували чверть високотехнологічних компаній по всій країні та понад половини стартапів у Кремнієвій Долині.