Вбивство брата Кім Чен Ина: затримано третього підозрюваного

За даними глави поліції малайзійського регіону Султанату Селангор Абу Самах Мат, затриманий є приятелем жінки, затриманої раніше в той же день, пише Deutsche Welle. В індонезійському МЗС повідомили, що ця 25-річна жінка - громадянка Індонезії.

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"Наше посольство (в Каула-Лумпур - УНІАН) перевірило інформацію, отриману від малайзійських органів безпеки, і підтвердило, що затримано громадянку Індонезії", - йдеться в заяві МЗС.

15 лютого в аеропорту Куала-Лумпура була взята під варту 28-річна жінка, у якої були документи громадянки В'єтнаму. Вона була пізнана за записами з камер відеоспостереження.

Як повідомляв УНІАН раніше, джерело в південнокорейському уряді повідомило ЗМІ, що Кім Чен Нам, ймовірно, був убитий. Вбивство сталося близько 8 години ранку 14 лютого за місцевим часом. Кім Чен Нам збирався сісти на рейс в Макао.

ЗМІ відзначають, що старший син Кім Чен Іра вважався одним з претендентів на місце лідера Північної Кореї. Однак у Кім Чен Нама виникли конфлікти з батьком після невдалої спроби в 2001 році потрапити до Японії за підробленим паспортом.

У підсумку наступником став інший син - Кім Чен Ин, який очолив Північну Корею після смерті батька в грудні 2011 року. В останні роки Кім Чен Нам не з'являвся в Північній Кореї. Повідомляється, що більшу частину часу він проводив в китайському Макао. Кім Чен Нам був відомий як прихильник реформ в країні. В одному з інтерв'ю японській газеті він заявив, що виступає проти передачі влади в Північній Кореї у спадок.