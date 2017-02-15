У Малайзії затримали підозрювану у вбивстві брата Кім Чен Ина - ЗМІ

Заступник генерального інспектора поліції заявив, що підозрювана жінка була затримана в лоу-кост терміналі міжнародного аеропорту Куала-Лумпур. Про це повідомило державне інформагентство Веrnама, передає Reuters.

Читайте такожВ уряді США вважають, що до вбивства брата Кім Чен Ина причетні агенти з Північної Кореї

Інші деталі поки не повідомляються. Південнокорейські спецслужби підозрюють у вбивстві Кім Чен Нама двох жінок-агентів КНДР.

Як повідомляв УНІАН раніше, джерело в південнокорейському уряді повідомило ЗМІ, що Кім Чен Нам, ймовірно, був убитий. Вбивство сталося близько 8 години ранку 14 лютого за місцевим часом. Кім Чен Нам збирався сісти на рейс до Макао. ЗМІ відзначають, що старший син Кім Чен Іра вважався одним з претендентів на місце лідера Північної Кореї. Однак у Кім Чен Нама виникли конфлікти з батьком після невдалої спроби в 2001 році потрапити до Японії за підробленим паспортом.

У підсумку наступником став інший син - Кім Чен Ин, який очолив Північну Корею після смерті батька в грудні 2011 року. В останні роки Кім Чен Нам не з'являвся в Північній Кореї. Повідомляється, що більшу частину часу він проводив у китайському Макао. Кім Чен Нам був відомий як прихильник реформ в країні. В одному з інтерв'ю японській газеті він заявив, що виступає проти спадковоъ передачі влади в Північній Кореї.

Кім Чен Ин намагається зміцнити свій вплив у країні на тлі зростаючого міжнародного тиску через ядерну програму Північної Кореї. В 2013 році в країні був страчений дядько Кім Чен Ина Чан Сон Тхекю. Його звинуватили у спробі державного перевороту і корупції. Вважалося, що Кім Чен Нам був близький зі своїм страченим дядьком.