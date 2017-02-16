Посилення присутності НАТО в Чорному морі не спрямоване на загострення напруження – генсек Столтенберг

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції у Брюсселі.

Як розповів генеральний секретар Альянсу, на зустрічі Північноатлантичної ради на рівні міністрів оборони країн-членів НАТО було обговорено питання присутності Альянсу в регіоні Чорного моря. Зокрема, він відзначив, що мова йде про доповнення посилених позицій у повітрі та на суші на основі багатонаціональної структури бригади у Румунії.

"Восьмеро союзників зобов'язалися забезпечити персонал для бригади. І п'ятеро союзників зобов'язалися направити повітряні та сухопутні сили для тренування та патрулювання повітряного простору", - заявив Столтенберг.

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Також генеральний секретар заявив, що сьогодні були узгоджені додаткові заходи на морі. Зокрема, він наголосив на збільшенні морській присутності НАТО у Чорному морі для посилення здійснення тренувань і навчань, зміцнення ситуаційної обізнаності та координаційних можливостей для постійних військово-морських сил НАТО у взаємодії з силами інших союзників і партнерів у регіоні Чорного моря.

Також він сказав, що усі кроки Альянсу у Чорному морі відповідають міжнародним вимогам і зобов'язанням.

"Ми матимемо збільшену присутність у Чорному морі, але вона буде зваженою і оборонною, і це ніяким чином не буде спрямовано на провокацію будь-якого конфлікту або загострення напруження. Але це також є одним елементом на шляху ширшої адаптації оборони і стримування НАТО до більш вимогливого і проблемного безпекового середовища, в тому числі у регіоні Чорного моря", - сказав Столтенберг.