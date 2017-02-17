У Литві розслідують появу фейку про солдатів бундесверу, які нібито зґвалтували дівчинку

Поліція розслідує обставини поширення в ЗМІ фейкової інформації, спрямованої проти дислокованих у Литві німецьких військових. Як передає "Німецька хвиля", про це ввечері 16 лютого повідомило агентство dpa.

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Німецькі солдати стали ціллю кампанії з поширення завідомо неправдивих новин, це підтвердив представник міністерства оборони ФРН. За даними відомства, 14 лютого невідомі розіслали литовським політикам і ЗМІ електронною поштою повідомлення про те, що військовослужбовці ФРН в місті Іонава 9 лютого зґвалтували неповнолітню дівчинку. Деякі місцеві ЗМІ опублікували цю інформацію, не перевіривши її.

Влада у Вільнюсі повідомила, що інформація про зґвалтування не відповідає дійсності. "За нашою інформацією, литовська поліція прийшла до висновку, що не було ні жертв, ні свідків, ні злочинців", - заявив представник Міноборони ФРН. За його словами, електронної адреси, з якої прийшли повідомлення, вже не існує.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, коментуючи фейкові новини про бундесвері в Литві, підкреслив значення незалежних ЗМІ. "На пропаганду ми ніколи не будемо відповідати пропагандою. На пропаганду ми будемо відповідати фактами, оскільки глибоко переконані, що в перспективі правда здобуде над ним перемогу", - додав Столтенберг.

Також повідомляється, що не названий дипломат НАТО в інтерв'ю виданню Spiegel Online заявив про нову провокації, влаштованої, як він вважає, російськими властями. За словами співрозмовника видання, ця провокація була спрямована проти тимчасового розміщення сил НАТО на східному кордоні Північноатлантичного альянсу і дуже нагадує скандал навколо мнимого "зґвалтування" дівчинки Лізи в Берліні рік тому.

DW повідомляє, що бундесвер командує дислокованим в Литві батальйоном НАТО. Загалом там планується розмістити 1000 військовослужбовців, з них 450 - німецьких. Перші солдати і офіцери бундесверу прибутку в Литву на початку лютого.

Нагадаємо, в лютому 2016 року, за часів одного з загострень мігрантської кризи, в ЗМІ з'явилася інформація про викрадену і зґвалтовану арабськими біженцями 13-річну дівчинку Лізу з родини російських німців. Пізніше цю інформацію спростували. Правоохоронці прийшли до висновку, що дівчинка вигадала історію через проблеми в школі.