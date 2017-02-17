Меланія переїжджає з "вежі" Трампа в Білий дім ділити місце першої леді з його дочкою - ЗМІ

Про це пише New York Daily News.

Стверджується, що дочка глави держави вже запросила дизайнерів для оновлення відповідних приміщень у східному крилі резиденції. За словами одного з джерел, колишній офіс першої леді перейменують в «офіс першої родини».

Як заявляє видання, коли дружина президента переїде з "вежі" Трампа (Trump Tower) в Нью-Йорку до Вашингтона, то їй доведеться ділити офіс з дочкою глави держави. Також стверджується, що конкуренції між Іванкою і Меланією Трамп немає, оскільки у них зовсім різний порядок денний.

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Крім того, за інформацією видання, перша леді найняла декоратора, якому належить зайнятися обробкою сімейних приміщень в Білому домі.

Коментарів з боку представника Білого дому поки не надходило.

Нагадаємо, раніше користувачі соцмереж звернули увагу на те, що новообраний президент США Дональд Трамп "погано" ставиться до своєї дружини Меланії. Навіть на публічних заходах вона виглядає нещасною, і часом приреченою. Через це у соцмережах почала активно поширюватися велика кількість мемів, фото та відео з відповідним хештегом #SaveMelania.

На даний момент більшу частину обов'язків першої леді виконує Іванка Трамп. За інформацією ЗМІ, вона була однією з організаторів першої зустрічі Трампа з прем'єром Канади Трюдо в Білому домі.