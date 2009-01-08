ЄС заявляє про намір посилити енергетичну безпеку

Європейський Союз заявляє про намір посилити енергетичну безпеку.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у заяві ЄС, розповсюдженій увечері 8 січня.

«Нинішня ситуація, викликана припиненням постачання газу з Росії через Україну, створює серйозні проблеми для ряду країн ЄС... Це неприпустимо для Європейського Союзу бачити, як його громадяни та підприємства страждають від нестачі газу через неповагу обох країн-партнерів до контрактних зобов’язань”, - зазначається у заяві.

У документі наголошується, що енергетична безпека залишається пріоритетом для ЄС, а відтак, ЄС має прискорити роботу над рядом ініціатив, висунутих під час саміту ЄС у жовтні 2008 року, щодо посилення енергетичної безпеки. При цьому особливу увагу потрібно приділити створенню сполучень між країнами-постачальниками та країнами-транзитерами, посиленню прозорості, створенню кризових механізмів для протидії тимчасовим відключенням.

У заяві зазначається, що тема енергетичної безпеки стане однією з головних у порядку денному найближчого засідання Ради міністрів із загальних справ ЄС та саміту ЄС навесні цього року.

Відносно російсько-українського газового конфлікту у документі висловлюється сподівання на швидке розв’язання ситуації.

«ЄС закликає обидві сторони прийняти незалежний моніторинг прокачування газу через газопроводи», - наголошується у документі.

Крім того, у заяві зазначається, що 12 січня в Брюсселі відбудеться надзвичайне засідання Ради міністрів з питань енергетики ЄС для оцінки ситуації.