У Сирії загинули четверо російських військових

Як повідомляє РИА Новости, автомобіль з російськими радниками їхав у складі сирійської військової колони з околиць аеродрому Тияс в напрямку Хомса. Коли колона подолала близько чотирьох кілометрів, під автомобілем з російськими військовими спрацював радіокерований фугас.

За життя поранених борються російські військові медики.