У Сирії загинули четверо російських військових

04:09, 21 лютого 2017
Світ
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Четверо російських військових загинули і ще двоє були поранені у Сирії при підриві автомобіля на радіокерованому фугасі, заявили у Міноборони РФ.

REUTERS

Як повідомляє РИА Новости, автомобіль з російськими радниками їхав у складі сирійської військової колони з околиць аеродрому Тияс в напрямку Хомса. Коли колона подолала близько чотирьох кілометрів, під автомобілем з російськими військовими спрацював радіокерований фугас.

За життя поранених борються російські військові медики.

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