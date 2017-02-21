У Сирії загинули четверо російських військових
04:09, 21 лютого 2017Світ
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Четверо російських військових загинули і ще двоє були поранені у Сирії при підриві автомобіля на радіокерованому фугасі, заявили у Міноборони РФ.
REUTERS
Як повідомляє РИА Новости, автомобіль з російськими радниками їхав у складі сирійської військової колони з околиць аеродрому Тияс в напрямку Хомса. Коли колона подолала близько чотирьох кілометрів, під автомобілем з російськими військовими спрацював радіокерований фугас.
За життя поранених борються російські військові медики.
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