На Одещині внаслідок вибуху зруйновано будинок: є загиблі (фото)

Як повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій, до місця події о 10:35 прибули перші пожежно-рятувальні підрозділи, які встановили, що внаслідок вибуху відбулось руйнування покрівлі та несучої стіни будинку, пожежа розповсюдилась на площі 100 кв. м.

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Згідно з повідомленням, рятувальниками пожежа о 11:24 була локалізована та о 11:42 ліквідована. За попередньою інформацією, отриманою від сусідів, під завалами можуть знаходитись 2 людини.

" В ході розбирання завалів о 12:08 було виявлено одну загиблу людину, а о 12:38 - другу, данні встановлюються. Подальші пошуково-рятувальні роботи тривають", - повідомили рятувальники.

До ліквідації наслідків надзвичайної події залучено 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 15 чоловік особового складу ГУ ДСНС України в Одеській області.