Північна Корея допомогла Сирії побудувати реактор, який 2007 р. зруйнувала ізраїльська авіація, оскільки Тель-Авів зарахував його до ядерних об`єктів.

Таку заяву зробив віце-президент США Дік Чейні в інтерв`ю Associated Press.

Він зазначив, що КНДР залишається "питанням, яке вимагає постійної уваги", і майбутньому главі Білого дому Бараку Обамі слід про це пам`ятати. Зокрема, на думку Д.Чейні, у "комуністичного режиму присутні ядерні амбіції".