Чейні: "у комуністичного режиму присутні ядерні амбіції"
02:52, 10 січня 2009Світ
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Старий віце-президент попереджає Обаму
Північна Корея допомогла Сирії побудувати реактор, який 2007 р. зруйнувала ізраїльська авіація, оскільки Тель-Авів зарахував його до ядерних об`єктів.
Таку заяву зробив віце-президент США Дік Чейні в інтерв`ю Associated Press.
Він зазначив, що КНДР залишається "питанням, яке вимагає постійної уваги", і майбутньому главі Білого дому Бараку Обамі слід про це пам`ятати. Зокрема, на думку Д.Чейні, у "комуністичного режиму присутні ядерні амбіції".
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