Президент Азербайджану призначив свою дружину першим віце-президентом (відео)
12:15, 21 лютого 2017Світ
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Президент Азербайджану Ільхам Алієв призначив свою дружину Мехрібан Алієву першим віце-президентом республіки.
Ільхам Алієв / REUTERS
Відповідне розпорядження оприлюднене на сайті президента Азербайджанської Республіки.
«Керуючись частиною 1 статті 1031 Конституції Азербайджанської Республіки, постановляю: Призначити Мехрібан Аріф гизи Алієву Першим віце-президентом Азербайджанської Республіки», – сказано в документі.
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Нагадаємо, 26 вересня 2016 року шляхом всенародного голосування були прийняті поправки до Конституції Азербайджану 2009 року, в результаті чого була заснована посада віце-президента країни.
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