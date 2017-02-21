Президент Азербайджану призначив свою дружину першим віце-президентом (відео)

Президент Азербайджану Ільхам Алієв призначив свою дружину Мехрібан Алієву першим віце-президентом республіки.

Відповідне розпорядження оприлюднене на сайті президента Азербайджанської Республіки. «Керуючись частиною 1 статті 1031 Конституції Азербайджанської Республіки, постановляю: Призначити Мехрібан Аріф гизи Алієву Першим віце-президентом Азербайджанської Республіки», – сказано в документі. Читайте такожУ розмові з Алієвим Порошенко підкреслив підтримку територіальної цілісності Азербайджану Нагадаємо, 26 вересня 2016 року шляхом всенародного голосування були прийняті поправки до Конституції Азербайджану 2009 року, в результаті чого була заснована посада віце-президента країни.

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