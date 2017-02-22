Біля узбережжя Лівії виявлено тіла 87 нелегальних мігрантів з Африки

Про це повідомило Лівійське товариство Червоного півмісяця, передає ТАСС.

Загиблих прибило до берега в районі міста Ез-Завія на північному заході країни.

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Раніше глава гуманітарної структури Мухаммед аль-Місраті повідомив про виявлення 74 жертв - всіх їх викинуло вранці на берег. Пізніше в морі недалеко від узбережжя було виявлено розірвану гумову шлюпку. Рятувальники не виключають, що в морі можуть залишатися ще тіла, оскільки на таких човнах вміщається до 120 осіб.

За інформацією лівійської влади, загиблі - вихідці з країн Чорної Африки, які намагалися нелегально перебратися в Італію. Зазначається, що серед потонулих є діти. Всі жертви аварії будуть непізнаними поховані на столичному кладовищі.

За даними Міжнародної організації з міграції, в 2016 році Середземним морем до Європи перебралися понад 360 тисяч нелегалів та біженців, загинули при спробах дістатися до європейських берегів понад п'ять тисяч осіб. Тільки з початку цього року кількість загиблих перевищила 300 осіб.