Генсек ООН запропонував створити нове управління із боротьби з тероризмом

Про це він заявив 22 лютого на неформальному засіданні Генеральної асамблеї, повідомляє Deutsche Welle.

Очолити нову структуру має один із заступників генсека. Гутерріш запропонував вивести вже існуючі структури з протидії тероризму з департаменту з політичних питань і створити управління з контртероризму. Тим самим підвищиться ефективність дій нової структури.

Генсек ООН відзначив, що діяльність управління не буде обмежувати національний суверенітет жодної з країн, що входять в ООН. За його словами, йдеться про зміцнення партнерства з країнами, що входять в ООН, у боротьбі з транснаціональною проблемою тероризму.

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Новий підрозділ надаватиме необхідну підтримку країнам у їхній антитерористичній діяльності та забезпечуватиме прозорість діяльності у боротьбі з тероризмом і мобілізацію ресурсів.

Глава ООН відзначив, що не можна прив'язувати тероризм до якоїсь національності, культури, релігії або етнічної групи.

Як повідомляв УНІАН, Антоніу Гутерреш 1 січня офіційно вступив на посаду генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй.