Віце-президент Болгарії наполягає на знятті санкцій із Росії

Віце-президент Болгарії Іліяна Йотова заявила про необхідність поступового скасування санкцій проти Росії. Про це вона сказала в інтерв'ю болгарським ЗМІ.

За її словами, це необхідно, адже болгарські сільськогосподарські виробники та представники малого і середнього бізнесу, включаючи туристичну сферу, терплять величезні збитки.

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Йотова нагадала при цьому, що аналогічної позиції дотримується і президент Болгарії Румен Радев.

Раніше, канцлер Австрії Крістіан Керн закликав переглянути санкції, запроваджені проти Російської Федерації через вторгнення в Україну, відзначивши, що завдяки режиму санкцій не вдалося отримати достатнього прогресу.

Він наголосив, що Європейський Союз ймовірно повинен обміркувати нові підходи, яким чином запровадити важелі впливу на президента РФ Володимира Путіна, щоб домогтися більшого успіху і щоб це завдавало менше економічних збитків Європі