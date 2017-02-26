Марш пам'яті Нємцова у Москві: опозиціонера Касьянова облили зеленкою (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, російський опозиціонер постраждав від рук провокатора.

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Михайлу Касьянову невідомий хлюпнув в обличчя зеленку pic.twitter.com/655NpWo1Yz — Ольга Кузнєцова (@olyakuznetsova) February 26, 2017

Як повідомляв УНІАН, у Москві кілька десятків тисяч росіян прийшли на Марш пам'яті російського політика Бориса Нємцова, в окремій колоні йдуть росіяни, які виступають проти репресій проти громадян України.