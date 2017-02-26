Марш пам'яті Нємцова у Москві: опозиціонера Касьянова облили зеленкою (фото)

15:08, 26 лютого 2017
Світ
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На Марші пам'яті Бориса Нємцова одного з лідерів російської опозиції, голову партії «ПАРНАС» Михайла Касьянова облили зеленкою.

Кілька тисяч росіян беруть участь у Марші патями Нємцова / УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, російський опозиціонер постраждав від рук провокатора.

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Як повідомляв УНІАН, у Москві кілька десятків тисяч росіян прийшли на Марш пам'яті російського політика Бориса Нємцова, в окремій колоні йдуть росіяни, які виступають проти репресій проти громадян України.

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Теги: #Москва#марш#Нємцов#Касьянов