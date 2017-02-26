У Москві тисячі росіян беруть участь у Марші пам'яті Бориса Нємцова (фоторепортаж, відео)

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, акція узгоджена з мерією Москви й передбачає участь до 30 тис. людей.

Перед початком заходу одного з лідерів російської опозиції, голову партії «ПАРНАС» Михайла Касьянова провокатор облив зеленкою.

Учасники акції після збору на Страсному бульварі вирушили за маршрутом: Петровський, Рождественський і Сретенський бульвари до проспекту Академіка Сахарова.

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Мета маршу – вшанувати пам'ять Нємцова у зв'язку з 2-ою річницею його вбивства, «висловити солідарність і підтримку ідеям, демократичним цінностям і цілям діяльності» політика, зокрема, засудити політичні репресії та порушення прав людини в Росії.

Учасники акції тримають у руках плакати з портретами Нємцова й цитатами з його висловлюваннями.

Також багато людей прийшли з квітами, значками "Ні війні", жовто-блакитними стрічками.

Присутні скандують: "Путін - це війна!", "Росія - без Путіна!".

Адвокати Марк Фейгін і Микола Полозов очолюють окрему колону людей, які виступають проти репресій проти громадян України.

«Ми збираємося пройти в Марші його пам'яті колоною друзів, які виступають проти репресій у Криму та за звільнення українських політв'язнів. Це не окремий захід або група людей, ми разом із усіма учасниками Маршу віддаємо данину пам'яті Борису Юхимовичу. Впевнені, що якби Борис Нємцов був живий, він не лише підтримав би нас, але й приєднався до наших вимог. Його вбили ще й тому, що він публічно виступав проти війни з Україною та на підтримку переслідуваних українців. Найкращою пам'яттю про Бориса буде продовження цієї боротьби та її результат», - заявив Фейгін у коментарі кореспонденту УНІАН.

Як повідомляв УНІАН, Нємцова застрелили на Великому Москворецькому мосту в центрі Москви пізно ввечері 27 лютого 2015 року. В опозиціонера влучили чотири кулі, він помер на місці.

Після смерті політика стало відомо, що він працював над доповіддю про те, що на сході України на стороні терористів воюють російські війська.