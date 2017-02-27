"Оскар-2017": кращий фільм року - "Місячне сяйво", "Ла-Ла Ленд" отримав 6 нагород

Американська кіноакадемія вручила премію "Оскар" у номінації кращий фільм 2016 року за роботу "Місячне сяйво".

Читайте такожРобота іранського режисера, який критикував Трампа, отримала "Оскар" як кращий фільм іноземною мовоюКрім нагороди за кращий фільм, "Місячне сяйво" отримав ще два "Оскари" - в номінації за кращий адаптований сценарій і кращу чоловічу роль другого плану, яка дісталася Махершала Алі.