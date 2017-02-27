ЄС на рік продовжив санкції проти Білорусі

Про це повідомляє прес-служба Ради ЄС.

Зазначається, що заходи стосуються ембарго на торгівлю зброєю, заморожування банківських активів і заборони на поїздки до Євросоюзу для чотирьох осіб, причетних до зникнення двох опозиційних політичних активістів, бізнесмена і журналіста в 1999-2000 роках.

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"Рада постановила продовжити обмежувальні заходи щодо Білорусі до 28 лютого 2018 року. Ці заходи включають ембарго на поставки зброї, заморожування активів і заборону на поїздки стосовно чотирьох осіб... Як зазначено у висновках Ради від 15 лютого 2016 року, ухвалення Білоруссю конкретних заходів щодо поваги до основоположних свобод, правової держави, прав людини залишається головним критерієм для визначення майбутньої політики ЄС щодо цієї країни", - йдеться в комюніке Ради ЄС.

Обмежувальні заходи щодо Білорусі вперше були запроваджені у 2004 році.

Як повідомлялося, США і Євросоюз єдині щодо збереження санкцій проти Росії до повного виконання Мінських угод.