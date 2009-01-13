Німеччина виступає за інтеграцію Грузії в НАТО

Уряд Німеччини ще раз висловлює підтримку рішенням Бухарестського саміту НАТО і заявляє, що це рішення буде реалізоване, і Грузія стане членом НАТО.

Про це заявив парламентський статс-секретар Міністерства оборони Німеччини Томас КОССЕНДАЙ сьогодні після зустрічі з міністром оборони Грузії Давидом СІХАРУЛІДЗЕ, передає «Новини – Грузія».

Як заявив Т.КОССЕНДАЙ журналістам, він передав слова підтримки Д.СІХАРУЛІДЗЕ, і зазначив, що Німеччина готова надати допомогу грузинським військовим силам і Міністерству оборони як у модернізації структури міністерства, так і в оснащенні Збройних сил Грузії і у сфері військової освіти.

Т.КОССЕНДАЙ зазначив, що саме Німеччина надала допомогу у сфері військової освіти і формування школи сержантів Грузії.

“Грузії висловлює підтримку не тільки Німеччина, але й весь Євросоюз", - сказав статс-секретар, і як приклад вказав на те, як швидко відреагував ЄС і вислав спостерігачів до Грузії після конфлікту з Росією в серпні.

Т.КОССЕНДАЙ також підкреслив важливість продовження мандата місії ООН.

“Це дуже важлива місія, і ми повинні прибрати недовіру, яка виникла в Грузії. Будь-який громадянин Грузії в будь-якому регіоні країни повинен бути захищений. Я упевнений, що малі зміни у форматі мандата ООН не викличуть проголошення в міжнародному правовому плані тих територій, які тимчасово відірвані від юрисдикції Грузії", - заявив Т.КОССЕНДАЙ, зазначивши, що Грузії потрібно надавати практичну допомогу.

У свою чергу, міністр оборони Грузії Д.СІХАРУЛІДЗЕ висловив подяку за чітку позицію Німеччини щодо членства Грузії в НАТО.