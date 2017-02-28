Трамп сьогодні виступить перед американськими конгресменами і сенаторами

Президент, по всій вірогідності, буде говорити про хід виконання обіцянок, які були дані ним під час передвиборної кампанії, повідомляє Радіо Свобода.

Президент, цілком ймовірно, говоритиме про хід виконання обіцянок, які він давав під час передвиборної кампанії, повідомляє Радіо Свобода.

Очікується, що в цілому промова Трампа буде "оптимістичною" і "зверненою у майбутнє". За відомостями, отриманими з "джерела в адміністрації президента", малоймовірно, що опоненти Трампа у лавах демократів або однопартійців-республіканців почують на свою адресу якісь різкі або критичні оцінки.

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У період, що пройшов після інавгурації, Трамп неодноразово зустрічався з керівниками великих корпорацій і великого бізнесу. Можливо, він оголосить, що великі компанії США взяли на себе зобов'язання наймати на роботу насамперед американців. Йдеться про компанії Ford, Boeing і General Motors, які вже заявили, що віддаватимуть перевагу при наймі "американським робітникам".

Слідом за виступом перед обома палатами Конгресу Трамп, ймовірно, відправиться в тижневе турне по країні, під час якого буде роз'яснювати свої плани. План такої поїздки, проте, поки не оприлюднено.

Раніше Трамп, виступаючи на зустрічі з губернаторами у Білому домі, пояснив своє рішення значно збільшити витрати на оборону тим, що «США повинні вигравати війни».