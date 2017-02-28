У Франції снайпер випадково відкрив вогонь під час виступу Олланда, є постраждалі (відео)

Як повідомляє «Бі-бі-сі», Олланд був на відкритті нової ділянки залізниці в місті Вільоньон на заході Франції, коли почулись постріли.

Офіціант і працівник на заході отримали легкі поранення, один в щиколотку інший – в ногу, повідомляють місцеві ЗМІ.

За інформацією місцевої преси, зброя не була поставлена на запобіжник.

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Постріл перервав мову президента на кілька секунд, але не було ніякої паніки.

"Я сподіваюся, що нічого серйозного. Я думаю, що нічого", – сказав Олланд після паузи, яку він зробив, щоб запитати, чи хтось постраждав.

Було розпочате судове розслідування.

Стрілець знаходився на даху в 100 метрах від шатра, де проходила церемонія відкриття.