У Франції снайпер випадково відкрив вогонь під час виступу Олланда, є постраждалі (відео)
У Франції снайпер поліції випадково вистрілив і поранив двох людей під час виступу президента Франсуа Олланда.
Як повідомляє «Бі-бі-сі», Олланд був на відкритті нової ділянки залізниці в місті Вільоньон на заході Франції, коли почулись постріли.
Офіціант і працівник на заході отримали легкі поранення, один в щиколотку інший – в ногу, повідомляють місцеві ЗМІ.
За інформацією місцевої преси, зброя не була поставлена на запобіжник.
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Постріл перервав мову президента на кілька секунд, але не було ніякої паніки.
"Я сподіваюся, що нічого серйозного. Я думаю, що нічого", – сказав Олланд після паузи, яку він зробив, щоб запитати, чи хтось постраждав.
Було розпочате судове розслідування.
Стрілець знаходився на даху в 100 метрах від шатра, де проходила церемонія відкриття.
Coup de feu pendant le discours de François Hollande à Villognon lors de l'inauguration de la LGV Tours Bordeaux pic.twitter.com/c0Sp5dpLty— F3 Poitou-Charentes (@F3PoitouChtes) February 28, 2017