У США найгірша фінансова ситуація за 65 років – Трамп

Під час свого звернення до обох палат Конгресу президент США Дональд Трамп назвав фінансову ситуацію в США найгіршою за кілька десятиліть і поклав частину провини у цьому на адміністрацію Барака Обами.

Читайте такожТрамп закликав створити умови, щоби біженці по всьому світу могли повернутися додому

"94 мільйони американців безробітні. Не працює кожен п'ятий працездатний громадянин. понад 43 мільйони людей зараз живуть у злиднях і більше 43 мільйонів американців користуються продуктовими талонами. У нас найгірша фінансова ситуація за 65 років. За 8 років роботи попередньої адміністрації наші борги зросли сильніше, ніж за часів майже всіх інших президентів разом узятих", - цитує Трампа Bloomberg.

Президент заявив, що США втратили більше чверті робочих місць у виробничій сфері через угоду NAFTA і 60 тисяч заводів після вступу Китаю до Світової організації торгівлі в 2001 році. Дефіцит торгівлі товарами зІ світом у минулому році склав майже 800 мільярдів доларів.

"Ці та інші нагальні проблеми вимагатимуть від нас єдності, незалежно від партій. Нам знадобиться американський дух, який долав усі проблеми протягом нашої довгої історії. Для досягнення наших цілей в США і за кордоном ми повинні перезапустити двигун американської економіки". – підсумував Трамп.

Раніше в цьому ж зверненні президент США заявив, що має намір залучити трильйон доларів інвестицій на відновлення інфраструктури США.