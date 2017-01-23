Трамп підписав указ про вихід США з Транстихоокеанського партнерства

Про це повідомляє агентство Reuters.

В Овальному кабінеті Трамп в присутності журналістів також підписав розпорядження про введення федерального заморожування найму і директиву, яка забороняє у США неурядовим організаціям отримувати федеральне фінансування на здійснення абортів за кордоном.

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Як відомо, найбільшу у світі зону вільної торгівлі планували створити 12 країн Тихоокеанського партнерства, в яких мешкає 800 мільйонів людей та які забезпечують 40 відсотків світового ВВП.

Документи про заснування ТТП після десяти років переговорів у жовтні 2015 року підписали Австралія, Бруней, В'єтнам, Канада, Малайзія, Мексика, Нова Зеландія, Перу, Сингапур, Чилі та Японія.

Як повідомляв УНІАН, раніше Трамп заявив, що незабаром почне процес переукладання Північноамериканської угоди про вільну торгівлю (NAFTA) зі своїми канадськими і мексиканськими колегами.

За його словами, зустрічі з канадським прем'єром Джастіном Трюдо і мексиканським президентом Енріке Пенья Ньєто вже призначені.