У США на будівництво стіни з Мексикою можуть виділити всього $20 мільйонів

Про це повідомляє Reuters з посиланням на документ відомства, передає РБК.

Раніше президент країни Дональд Трамп заявляв, що стіна повинна бути побудована за рахунок наявних засобів і ресурсів». Однак виділених $20 млн буде недостатньо, щоб приступити до будівництва загородження на кордоні Мексики.

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Цієї суми, як вказує Reuters, вистачить тільки на будівництво прикордонного паркану поблизу Нако (штат Арізона) і за встановлення камер відеоспостереження на кордоні.

Це означає, що Білому дому доведеться переконати Конгрес про виділення додаткового фінансування. Вартість всього проекту, за оцінкою МВБ, складе $21,6 млрд. Чиновники відомства відмовилися від коментарів.

Згідно з документом, міністерство внутрішньої безпеки шукали $376 млн для забезпечення безпеки на кордоні, інфраструктуру і технології, тому воно не просило схвалення конгресу перепрофілювати фінансування.