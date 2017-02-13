У Мехіко пройшли акції протестів проти планів Трампа побудувати стіну на кордоні (фотогалерея)

Аналогічні акції пройшли і в інших містах країни.

Про це повідомляє Бі-бі-сі.

Багато демонстрантів були одягнені в біле і несли в руках національні прапори, а також плакати з критикою на адресу Трампа.

На одному з банерів було написано: "Спасибі, Трамп, що об'єднав Мексику!"

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Протестувальників підтримали кілька десятків мексиканських університетів, бізнес-асоціацій та громадських організацій.

Організатори акцій кажуть, що хотіли насамперед показати свою солідарність з тими мексиканцями, які нелегально проживають в США і яким загрожує депортація відповідно з посиленням міграційних правил.

При цьому на демонстраціях було безліч плакатів з критикою президента Мексики Енріке Пеньї Ньєто.

Як повідомляв УНІАН, незабаром після вступу на посаду Дональд Трамп підписав указ, у якому розпорядився побудувати стіну на кордоні з Мексикою, щоб припинити проникнення в США нелегальних іммігрантів і наркокартелів з усієї Південної Америки.