Підозрюваний у вбивстві брата Кім Чен Ина звинуватив Малайзію в змові

Громадянин Північної Кореї, якого підозрювали у причетності до вбивства Кім Чон Нама, брата лідера КНДР Кім Чен Ина, заявив, що став жертвою змови малайзійських влади, повідомляє Бі-бі-сі.

Кім Чон Нама було вбито 13 лютого з допомогою великої дози нервово-паралітичної токсину VX.

"Ри Чен Чол заявив, що його затримання у справі про вбивство було частиною плану з дискредитації "честі республіки", - йдеться в повідомленні.

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Днем раніше поліція Малайзії звільнила його з в'язниці через недостатні докази для пред'явлення звинувачень. Його депортують у Північну Корею за порушення міграційного законодавства.

Виступаючи перед журналістами біля посольства КНДР в Пекіні, він заявив, що його примушували дати свідчення.

"Якщо б я все визнав, вони організували б мені хороше життя в Малайзії", - заявив він, додавши: "Тоді я зрозумів, що це пастка. Це була пастка, щоб очорнити репутацію моєї країни".

Брат північнокорейського лідера помер незабаром після того, як в аеропорту Куала-Лумпура йому накинули на голову хустку, просочений отруйною речовиною.

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Нервово-паралітичний токсин VX зарахований ООН до хімічної зброї масового ураження. Його називають найтоксичнішим з усіх штучно синтезованих людиною хімікатів.

Двох ймовірних виконавців вбивства, жінок з паспортами Індонезії та В'єтнаму, слідчі затримали одразу.

Слідчі органи Малайзії підозрюють у причетності до вбивства також сімох громадян КНДР, в тому числі дипломатичного працівника.

Влада Малайзії не стверджує, що КНДР здійснила це вбивство, проте, за їх словами, за ним виразно стоять громадяни Північної Кореї.

Після вбивства Малайзія скасувала безвізовий в'їзд на територію країни для громадян КНДР з міркувань безпеки.

Влада Північної Кореї відкидає будь-яку причетність до вбивства.