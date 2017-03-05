ЗМІ дізналися дату підписання Трампом нового указу про імміграцію

Про це в суботу, 4 березня, повідомляє газета Politico з посиланням на високопоставлених урядових чиновників, ознайомлених із ситуацією.

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За їх словами, поки не ясно, чи буде цей документ істотно відрізнятися від попереднього або Білий дім має намір в судовому порядку відстоювати колишній варіант. Інших подробиць про новий указ видання не повідомляє.

Як повідомляв УНІАН, у США на будівництво стіни з Мексикою можуть виділити всього $20 мільйонів