ЗМІ дізналися дату підписання Трампом нового указу про імміграцію
03:34, 05 березня 2017Світ
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Президент США Дональд Трамп повинен підписати новий указ щодо іммігрантської політики в понеділок, 6 березня, в Міністерстві національної безпеки.
Дональд Трамп / REUTERS
Про це в суботу, 4 березня, повідомляє газета Politico з посиланням на високопоставлених урядових чиновників, ознайомлених із ситуацією.
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За їх словами, поки не ясно, чи буде цей документ істотно відрізнятися від попереднього або Білий дім має намір в судовому порядку відстоювати колишній варіант. Інших подробиць про новий указ видання не повідомляє.
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