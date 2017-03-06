Німців обурило порівняння Ердогана їхньої політики з нацистською

Німецькі політики обурені порівнянням, яке дозволив собі президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган на тлі конфлікту навколо турецької політичної агітації в Німеччині, передає DW.

Міністр юстиції Хайко Мас назвав висловлювання Ердогана "підлими і такими, що не піддаються розумінню, і неприйнятними" і закликав "відкинути їх найрішучішим чином".

Подібним чином відреагував і голова фракції Християнсько-демократичного союзу (ХДС) в німецькому бундестазі Фолькер Каудер. "Те, що президент однієї країни, що входить в НАТО, так висловлюється про іншу країну, що входить в НАТО, - абсолютно неймовірно і неприйнятно", - сказав він в той же день.

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Генсек Християнсько-соціального союзу (ХСС) Андреас Шойер заявив "про жахливий промах деспота з Босфору", який дозволив собі настільки "обурливе і помилкове" порівняння. А заступник голови ХДС Юлія Клекнер зазначила, що президент Туреччини повинен вибачитися.

Як відомо, 16 квітня у Туреччині пройде референдум про введення президентської республіки. На початку березня три німецькі міста - Кельн, Гаггенау і Фрехен - відмовилися надати майданчики для агітації двом турецьким міністрам. МЗС Туреччини викликало посла ФРН в Анкарі для роз'яснень.

Офіційний представник президента Туреччини назвав скасування виступів міністрів "скандальним рішенням" і звинуватив ФРН в лицемірстві і створенні слушних приводів для порушення свободи слова.

У Німеччині проживають близько 1,4 мільйона осіб, які мають право голосу на виборах і референдумах в Туреччині. Саме вони представляють інтерес для турецьких політиків, які приїжджають виступати в ФРН.