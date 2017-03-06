У Туреччині у справі щодо вбивства російського посла заарештували росіянку (відео)
13:30, 06 березня 2017Світ
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Турецька поліція заарештувала росіянку Катерину Б., яка може бути пов'язана з убивцею російського посла Андрія Карлова.
У Туреччині затримали росіянку, причетну до вбивства російського посла / ТСН
Про це повідомляється в сюжеті ТСН.
У Туреччині затримали росіянку, причетного до вбивства російського посла
За даними поліції, 33-річна Катерина контактувала по телефону з убивцею посла Мевлютом Мертом Алтинташем за місяць до вбивства.
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Жінка в Анкарі займалася сутенерством.
Як повідомлялося, у Туреччині заарештували п'ять осіб у справі про вбивство російського посла.
В Анкарі 19 грудня, поліцейський Мевлют Мерт Алтинташ застрелив російського посла в Туреччині Андрія Карлова. Під час замаху в галереї перебувало близько ста осіб. Нападник був одягнений у костюм охоронця галереї. Вбивця загинув під час перестрілки з поліцейськими.
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Новина в сюжеті: Вбивство російського посла в Туреччині