У Туреччині у справі щодо вбивства російського посла заарештували росіянку (відео)

Про це повідомляється в сюжеті ТСН.

За даними поліції, 33-річна Катерина контактувала по телефону з убивцею посла Мевлютом Мертом Алтинташем за місяць до вбивства.

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Жінка в Анкарі займалася сутенерством.

Як повідомлялося, у Туреччині заарештували п'ять осіб у справі про вбивство російського посла.

В Анкарі 19 грудня, поліцейський Мевлют Мерт Алтинташ застрелив російського посла в Туреччині Андрія Карлова. Під час замаху в галереї перебувало близько ста осіб. Нападник був одягнений у костюм охоронця галереї. Вбивця загинув під час перестрілки з поліцейськими.