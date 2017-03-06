У новому міграційному указі Трампа заборона відвідувати США поширюватиметься на громадян 6 країн - ЗМІ

Як повідомляє Reuters з посиланням на джерела у Білому Домі, у новому указі з числа країн, на які поширюватиметься заборона, буде виключено Ірак.

Попередня контроверсійна спроба Трампа заборонити вихідцям з 7 країн відвідувати Сполучені Штати була зупинена судами.

Ірак було виключено зі списку країн в оригінальному указі, виданому 27 січня, тому що уряд цієї країни запровадив нові процедури перевірки виїзду з країни, і, зокрема, посилив ретельну перевірку віз та обмін інформацією, а також через взаємодію зі США у боротьбі з бойовиками "Ісламської держави".

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Тисячі іракців воювали на стороні армії США впродовж багатьох років або працювали перекладачами з часу вторгнення в Ірак у 2003 році коаліції, очолюваної Сполученими Штатами. Багато іракців переселилися до США через виникнення погроз за співпрацю з американськими військами.

Представник Білого Дому повідомив, що новий виконавчий указ не зачіпатиме десятки тисяч осіб, які є законними постійними жителями США або є власниками "зелених карт" із зазначеного списку країн.