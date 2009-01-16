Саркозі відмовився їхати до Москви на газовий саміт

Президент Франції Ніколя САРКОЗІ відмовився приїхати до Москви на «газовий» саміт.

Про це УНІАН повідомили в посольстві Франції у Москві.

«Прибуття до Москви Президента Франції на саміт, присвячений вирішенню газового конфлікту, не передбачається», - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що 15 січня Європейський Союз ухвалив рішення про те, що він не підтримує ідею проведення саміту, присвяченого вирішенню газового конфлікту. «Ми вважаємо, що замало умов для проведення цього саміту», - наголошується в повідомленні

При цьому Франція наголошує, що відновлення постачань газу залишається пріоритетним напрямом.

Як повідомляв УНІАН, Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ виступив з ініціативою провести в Москві 17 січня газовий саміт за участю глав держав і урядів країн, які одержують газ з Росії або є транзитними державами.

Президент і прем`єр-міністр України заявляли, що такий саміт мав би відбутися в одній з європейських країн, яка, на відміну від Росії, не є стороною нинішнього газового конфлікту. В.ЮЩЕНКО сказав, що прибуде на саміт лише за такої умови.

У Єврокомісії підтримали таку позицію. Зрештою ЄС вирішив, що на можливому саміті в Москві його представлятимуть не окремі країни, а єдина делегація порівняно низького рівня, на рівні міністра від Чехії як країни, яка головує в даний час в ЄС, і єврокомісара від Європейської комісії, і лише у разі, якщо в ньому візьме участь Україна.