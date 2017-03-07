ЗМІ: Російські пропагандисти пропонували мігрантам гроші за безлади у столиці Швеції

Про це повідомляє радіостанція Radio24syv з посиланням на двох осіб, які спілкувалися з російськими журналістами.

Як розповів один з молодих людей, що назвався Мухаммедом, двоє чоловіків, які представилися російськими журналістами, пропонували їм 400 крон (42 євро) за "екшн" перед камерами. За його словами, між собою вони говорили мовою, яку він сприйняв як російську, передає "ЕвроПравда".

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"Поки ми розмовляли, до нас підійшла поліція. Російські журналісти заявили поліцейським, що це ми пропонували їм влаштувати безлади на камеру, якщо вони нам заплатять", - розповів Мухаммед.

Молодий чоловік сказав, що не знав, який канал представляють журналісти.

Як пише видання Aftonbladet, заворушення в передмісті Стокгольма висвітлювали окремі російські медіа, серед яких і канал НТВ.

Автори сюжету НТВ взяли коментар у голови парламентської групи антимігрантської партії "Шведські демократи" Маттіаса Карлссона, який заявив, що "міграція зайшла занадто далеко". Скандальний поліцейський Петер Спрінгаре, відомий расистськими заявами, і ультраправа організація "Солдати Одіна" показані в сюжеті як герої. Крім того, автори сюжету зазначили, що шведи сприймають президента США Дональда Трампа як героя.

Поліція Стокгольма заявила, що знає про інцидент з російськими журналістами.

"Однак ми не можемо підтвердити, що насправді відбулося", - сказав прес-секретар поліції Стокгольма Матс Ерікссон.

Нагадаємо, заворушення в передмісті Стокгольма Рінкебю, який вважається традиційним центром скупчення мігрантів в шведській столиці, спалахнули увечері 21 лютого. Невідомі пограбували кілька магазинів, спалили залишені на стоянці автомобілі і закидали камінням поліцейських. У відповідь співробітники правоохоронних органів кілька разів вистрілили в повітря. Постраждалих в ході заворушень не було.

Перед цим, 18 лютого, президент США Дональд Трамп, виступаючи на мітингу своїх прихильників у Флориді, лякав інцидентом з біженцями в Швеції, якого не було.