Перед Гаазьким судом протестують родичі загиблих у катастрофі МН17 (фото)

Як передає власний кореспондент УНІАН, п’ять чоловік стоять перед Палацом миру, де розташований Міжнародний суд ООН, тримаючи в руках плакати «Справедливості для МН17» та фото загиблих.

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За словами батька одного із загиблих в катастрофі, він прийшов до Палацу миру, знаючи, що сьогодні в суді буде виступати російська сторона.

«Ми знаємо, що зараз відбувається суд за позовом України проти Росії, який теж стосується MH17. Я батько хлопця, який був убитий у рейсі MH17. Учора ми чули, як Росія відкидає свою відповідальність. І я прийшов сюди сьогодні, щоби переконати кожного, що ми шукаємо правду й нічого, крім правди. І цей суд буде корисним у звинуваченнях Росії, що це злочин, за який вона має понести відповідальність», – сказав він.

Разом із тим родичі загиблих також звинувачують Україну через те, що вона не перекрила повітряний простір.

Як повідомляв УНІАН, літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур,був збитий 17 липня 2014 року над окупованою бойовиками територією Донецької області. Загинули 298 людей, які перебували на борту.

Пасажирами рейсу були громадяни 10 країн. Більшість загиблих (196 осіб) – громадяни Нідерландів.

Рада безпеки Нідерландів 13 жовтня 2015 року оприлюднила звіт про причини цієї катастрофи. Встановлено, що літак був збитий зенітно-ракетним комплексом «Бук».

Міжнародна спільна слідча група у представленому 28 вересня 2016 року звіті повідомила, що літак був збитий російським зенітно-ракетним комплексом «Бук», ввезеним в Україну з Росії, з підконтрольної бойовикам території Донбасу.