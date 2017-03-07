Німеччина закликала підтримати другий термін Дональда Туска

Державний міністр в МЗС ФРН Міхаель Рот (Michael Roth) у вівторок, 7 березня, наголосив, що Туск викликає довіру у глав держав та урядів багатьох країн-членів ЄС, і тому він мав би залишитись на своїй посаді на другий термін, як повідомляє DW.

"Це чіткий сигнал, який мають зрозуміти ті, хто на даний момент має проблеми з переобранням Туска на посаду голови Європейської Ради", - наголосив Рот під час підготовчої зустрічі до виборів голови Ради. За його словами, щодо переобрання Туска на цій посаді є "очевидні застереження" з боку урядів Польщі та Угорщини.

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Нагадаємо, що 4 березня правоконсервативний уряд Польщі вирішив не підтримувати кандидатуру Дональда Туска на другий термін в якості президента Європейської Ради. Замість нього Варшава пропонуватиме на цю посаду євродепутата Яцека Саріуша-Вольського.

Попередньо очікується, що Туска, чиї повноваження завершуються 31 травня цього року, переоберуть ще на два з половиною роки на саміті ЄС, який відбудеться 10 березня. Для обрання необхідна кваліфікована більшість голосів від країн-членів Союзу. Утім, раніше президента Європейської Ради обирали лише за підтримку уряду його країни.

Туск як представник Євросоюзу неодноразово критикував Польщу за реформи, які, зокрема, послабили конституційний суд та централізували контроль за державними ЗМІ.