У РФ через брак грошей місцева влада вирішила погасити "Вічний вогонь"

Про це повідомляє "Медиа зона".

У департаменті міського господарства агентству пояснили, що Вічний вогонь запалюватимуть у Дні військової слави. Стверджується, що рішення прийняв директор департаменту Сергій Фролов, який нібито не погоджував його з мером В'ячеславом Двораковським.

«Не передбачено асигнувань на підтримку меморіалу, немає нормативів горінню. Вирішили поки так — вогонь буде горіти 15-17 днів в році, в тому числі 23 лютого і 9 травня», — уточнили агентству FlashSiberia в мерії.

Читайте такожПутін знайшов заміну "няш-мяш" Поклонській на посаді "прокурора" окупованого Криму

Місцевий житель Олександр Павликів ще 6 березня зауважив, що Вічний вогонь погас. «Хто знає що сталося аварія, ремонт, газ скінчився?» — задавався питанням у «ВКонтакте».

Агентство «Омскинформ» нагадує, що церемонія відкриття меморіалу пройшла 8 травня 2015 року. Репортаж з церемонії опублікований під заголовком «Омичи плакали, коли в парку Перемоги нарешті запалили Вічний вогонь».

«В пам'ять про тих, хто ціною свого життя зробив цю перемогу. Сьогодні віддамо, мабуть, найдорожче — це пам'ять про тих, хто загинув на фронтах, хто помер від ран, і цей Вічний вогонь буде горіти тут завжди, нагадуючи про те, що наші діди і батьки віддали життя за нас. Про це повинні пам'ятати всі покоління, нехай ця пам'ять житиме завжди», — говорив тоді Назаров.