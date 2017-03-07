У США потяг протаранив автобус із 50 пасажирами, є загиблі

За даними влади, в результаті инциденту загинули чотири людини, передає WLOX. Ще 35 осіб отримали травми і були госпіталізовані. Усього в автобусі перебувало близько 50 пасажирів.

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За словами представника міської влади, після зіткнення локомотив продовжив рух і проїхав ще близько 300 футів (приблизно 90 метрів), штовхаючи перед собою автобус по коліях.

Як пише Associated Press, в аварію потрапив чартерний автобус, які часто використовуються в Білоксі для поїздок в казино. Автобус їхав з міста Остін, штат Техас, більшість із пасажирів – літні люди, передає WLOX.

Очевидець події повідомив, що автобус застряг на переїзді через високий підйом колій. Однак глава місцевої поліції Джон Міллер цю інформацію не підтвердив. Офіційно причини аварії поки не називаються.