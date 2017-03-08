Гаваї вирішили домагатися заборони нового указу Трампа про мігрантів

05:14, 08 березня 2017
Світ
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Уряд американського штату Гаваї заявив у федеральному суді про намір домагатися тимчасової заборони на виконання нового президентського указу про мігрантів.

REUTERS

Влада штату звернулася до судді з проханням «ущільнити» розклад засідань по справі, щоб процес вдалося завершити до набуття чинності указу повідомляє republic з посиланням на СNN.

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Гаваї раніше подавали в суд проти першого указу Трампа про мігрантів. Однак позов тоді не встигли розглянути, тому що до початку процесу суд в Сіетлі вже заблокував дію документа після звернення штатів Вашингтон і Міннесота.

Як повідомляв УНІАН, президент США Дональд Трамп 6 березня підписав новий закон про тимчасову заборону на в'їзд в країну громадянам ряду мусульманських країн.

Під заборону на в'їзд в США відтепер не підпадають ті, хто вже має візи на руках, також зі списку семи мусульманських країн, які підпадають під заборону, виключений Ірак.

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Теги: #Трамп#Гаваї