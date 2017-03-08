Рада Безпеки ООН засудила запуски ракет Північною Кореєю

Як повідомляє Reuters, у заяві члени РБ ООН висловлюють стурбованість політикою Пхеньяну.

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Радбез підкреслює, що «подібні дії КНДР спрямовані на розвиток системи засобів доставки ядерної зброї, збільшують напруженість в регіоні і ризик розгортання регіональної гонки озброєнь».

Крім того, в заяві наголошується, що у зв'язку із запусками Радбез може прийняти «додаткові серйозні заходи».

Як повідомляв УНІАН, КНДР 6 березня здійснила запуск чотирьох балістичних ракет на полігоні Тонгчанг-ри, на якому знаходиться ракетна база.

Як повідомило північнокорейське інформаційне агентство ЦТАК, потенційною метою ракет були американські військові бази в Японії.

До засудження північнокорейських ракетних випробувань приєдналися уряди Німеччини та США. Американський президент Дональд Трамп провів телефонні переговори з японським прем'єр-міністром Сіндзо Абе та виконуючим обов'язки президента Південної Кореї Хван Ге Ан.