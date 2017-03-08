В ООН засудили антиміграційну політику Трампа

Крім того, як заявив аль-Хусейн під час своєї щорічної промови до Ради з питань прав людини ООН у Женеві у середу, 8 березня, колективні видворення іноземців зі США можуть порушувати міжнародне право, як повідомляє DW.

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За його словами, слід проявляти більше лідерства, щоб протистояти хвилі дискримінації та "дифамації стосовно цілих спільнот, таких як мексиканці та мусульмани" у Сполучених Штатах, пише Reuters. Аль-Хусейн також засудив спроби Трампа "залякати або підірвати журналістів та суддів".

Як повідомляв УНІАН, 6 березня президент США Дональд Трамп підписав новий антиміграційний указ, у якому міститься тимчасова заборона в'їжджати до США громадянам низки країн, переважна більшість населення яких - мусульманами.