Арабські країни втратили через кризу 2,5 трильйона доларів

У результаті світової фінансової кризи інвестори з арабських країн втратили не менше 2,5 трильйонів доларів. Такі цифри навів шейх Мохаммед Аль-Сабах - голова МЗС Кувейту, де 19-21 січня пройде економічний саміт арабських країн.

Найбільших втрат, розповів він, бізнесмени з арабських країн зазнали від 40-відсоткового знецінення їх зарубіжних інвестицій, які до кризи оцінювалися в 2,5 трильйона доларів. Близько 600 мільярдів доларів, за його підрахунками, вони втратили від падіння вартості акцій на біржах, що супроводжується зниженням цін на нафту.

Негативно позначилося на інвесторах з арабських країн і падіння цін на нерухомість. Через кризу, сказав Аль-Сабах, країни-члени Ради із співпраці країн Перської затоки, яка об`єднує Бахрейн, Катар, Кувейт, Об`єднані Арабські Емірати, Оман і Саудівську Аравію, були вимушені перенести на невизначений термін або згорнути до 60 відсотків девелоперських проектів.

Вироблення єдиної стратегії в боротьбі з світовою фінансовою кризою, сказав глава МЗС Кувейту, стане головною темою економічного саміту арабських країн - першого в 2009 році. Крім того, лідери арабських держав, що зібралися в Кувейті, мають намір обговорити ситуацію в секторі Газа.

Лента.ру