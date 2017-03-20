Рейтинг популярності Трампа опустився до найнижчого рівня з моменту інавгурації

Рейтинг схвалення президента США Дональда Трампа серед американських виборців опустився до рекордно низького рівня з моменту його вступу на посаду.

Про це свідчать дані Інституту Геллапа, передає ВВС Україна.

У неділю, 19 березня, підтримка Трампа серед дорослого населення США опустилася до 37%. Несхвально про його роботу відгукнулися 58% опитаних.

Ще тиждень тому рейтинг американського президента був 45%.

В опитуванні Інституту Геллапа взяли участь 1500 повнолітніх американців. Межа статистичної похибки проведених інститутом опитувань не перевищує 3%.

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Опитування Геллапа, яке проводилось відразу після інавгурації Трампа, показало, що його схвалювали і не схвалювали однакова кількість респондентів - 45%.

Максимального значення показник схвалення діяльності Трампа на президентському посту був 25 і 26 січня - 46%.

Експерти Інституту Геллапа вважають, що на падіння рейтингу голови Білого дому вплинули його висловлювання про глобальне потепління, а також похвала на адресу президента ВР Володимира Путіна і твердження про те, що екс-президент США Барак Обама санкціонував прослуховування "Трамп-тауер" .

У неділю голова комітету конгресу США у справах розвідки республіканець Девін Нуньєс заявив, що не бачив жодних доказів змови між виборчим штабом Дональда Трампа і російською владою. Однак, на думку Нуньєса, Москва все ж намагалася вплинути на результат президентських виборів.

Нуньєс повідомив також, що він не бачив жодних підтверджень словами Трампа про ймовірне прослуховування.

У понеділок голова ФБР Джеймс Комі повинен виступити перед комітетом, який очолює Нуньєс, і відповісти на питання щодо можливих зв'язків Трампа з Росією і його тверджень про прослуховування.