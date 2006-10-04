Грузинська опозиція підтримала Саакашвілі у протистоянні з Москвою

Парламентська опозиція Грузії вирішила підтримати Президента Михайла СААКАШВІЛІ в його протистоянні з Москвою.

Як передає радіо «Свобода», лідери блоку консерваторів і республіканців організували пікетування і «живий щит» навколо порожньої будівлі російського посольства в Тбілісі. Сотні людей, тримаючись за руки, оточили будівлю.

Сьогодні розпочався процес депортації з Москви етнічних грузин, яких правоохоронні органи Росії звинувачують у порушенні міграційного законодавства і незаконному перебуванні на території Росії.

Проте у зв`язку з тим, що транспортне сполучення між Грузією і Росією припинене, деякі мігранти доставлятимуться в Грузію через треті країни, Україну чи Азербайджан.

Міністерство закордонних справ Грузії заявляє, що ніяких у відповідь заходів щодо російських громадян здійснювати не має наміру.

Росіяни, як і раніше, можуть одержувати грузинську візу безпосередньо на російсько-грузинському кордоні. Поки що не планується обмежити й імпорт товарів з Росії, оскільки це могло б завдати шкоди грузинським підприємцям.