Поліція застрелила нападника біля британського парламенту - Reuters

Поліцейський був поранений на території периметра британського парламенту, нападник був застрелений поліцією і кілька закривавлених людей лежали на розташованому поблизу Вестмінстерському мосту, пише Reuters.

Як зазначає видання, лідер Палати громад Девід Лідінгтон заявив, що поліція застрелила чоловіка, який напав на поліцейського біля будівлі британського парламенту.

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Раніше представники парламенту заявили, що дві людини були застрелені біля парламенту, сама будівля була закрита. Засідання Палати громад, яке проходило в цей час, було перервано, а парламентарів попросили залишатися в залі для засідань.

Як повідомили в поліції, їм надійшов виклик про інцидент на Вестмінстерському мосту, який пов'язаний зі стріляниною.

Як зазначає Reuters, розташована поруч станція метро Вестмінстер була закрита на прохання поліції.

Раніше УНІАН соообщал, що кілька людей постраждали в результаті стрілянини біля будівлі парламенту Великобританії в Лондоні. Пізніше ЗМІ повідомили, що автомобіль задавив не менше п'яти осіб на Вестмінстерському мосту в Лондоні, де стався інцидент зі стріляниною.