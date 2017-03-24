За місяць до виборів президента майже половина французів не визначилася

До дня голосування на виборах президента Франції залишається місяць. Та 43 відсотки виборців досі не визначилися, за кого вони проголосують. На це вказують результати опитувань компанії Odoxa, опубліковані у п'ятницю, 24 березня. Опитування вказує, на "безпрецедентну непевність у історії (французьких - Ред.) виборів", заявляють в Odoxa, як повідомляє DW.

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Опитування показало, що потенційні виборці правих кандидатів - популісти Марін Ле Пен та консерватора Франсуа Фійона - більш упевнені в своєму виборі, ніж прихильники усіх інших. 60 відсотків усіх прихильників Ле Пен та 57 відсотків симпатиків Фійона висловивли твердий намір голосувати за своїх кандидатів. Цей показник серед прихильників незалежного кандидата, який раніше був членом Соціалістичної партії, Еммануеля Макрона становить 47 відсотків. У випадку із симпатиками кандидатів від лівих сил - Бенуа Амона та Жана-Люка Меленшона - зі своїм вибором не визначилися 44 і 40 відсотків відповідно.

За даними останніх опитувань компанії Ifop, яку цитує інформагенція Reuters, Макрон і Ле Пен, найімовірніше, вийдуть у другий тур виборів, де Макрон переможе із результатом 61,5 проти 38,5 відсотка у Ле Пен.

Як повідомлялося, фаворитом перегонів деякий час був Фійон, однак його рейтинг значно знизився внаслідок корупційного скандалу з фіктивним працевлаштуванням його дружини.