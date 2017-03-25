У Лондоні пройшов багатотисячний мітинг проти виходу з ЄС (фотогалерея)

Тисячі людей пройшли маршем по Лондону в суботу, 25 березня, щоб висловити протест проти виходу Великої Британії з Євросоюзу, повідомляє Європейська правда з посиланням на Reuters.

Люди вийшли на вулиці за чотири дні до того, як прем'єр-міністр Тереза Мей має офіційно запустити механізм Brexit.

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Марш під гаслом "Unite for Europe" (Об'єднаємося для Європи) завершився мітингом на площі біля парламенту, де цього тижня стався теракт, в результаті якого загинули чотири людини.

Учасники маршу вшанували хвилиною мовчання в пам'ять про загиблих на початку демонстрації.

Активісти розмахували прапорами ЄС і плакатами з гаслами на кшталт "Який план?" і "Зупиніть Brexit". На деяких плакатах були написи "з Днем народження ЄС" – сьогодні відзначається 60-річчя підписання Римського договору.

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей 29 березня повідомить керівництво ЄС про початок процедури виходу Сполученого королівства з Європейського Союзу відповідно до статті 50 Лісабонського договору. Глава британського уряду також неодноразово заявляла про жорсткий сценарій виведення країни з ЄС. Це передбачає вихід Великобританії з єдиного європейського ринку, що дозволяє ввести обмеження на свободу працевлаштування для громадян країн Євросоюзу на території королівства, виключення з Митного союзу з ЄС і вихід з-під юрисдикції Європейського суду в Люксембурзі.