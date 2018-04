Теракт у центрі Лондона: усі подробиці

У середу, 22 березня, в центрі Лондона біля будівлі британського парламенту і на Вестмінстерському мосту, розташованому поруч, стався інцидент, в результаті якого двоє людей загинули, ще кілька отримали травми різного ступеня тяжкості.

Читайте такожМЗС перевіряє інформацію про наявність українців серед постраждалих внаслідок стрілянини у центрі Лондона

Видання Reuters повідомило про 12 постраждалих в результаті стрілянини на Вестмінстерському мосту.

"Someone rushed through, attacked a policeman... he appeared to be carrying a knife. We heard lots of gunfire" witness tells Sky News pic.twitter.com/3tMbYIoByH — Sky News (@SkyNews) March 22, 2017

ЗМІ повідомляли про блокування відразу після інциденту будівлі британського парламенту, розташованого по сусідству з мостом, а засідання Палати громад було призупинено. Sky News опублікував відео того, що відбувалося в залі засідань.

This is the moment Parliament was suspended as "sounds similar to gunfire" were heard outside pic.twitter.com/to6PPxkNqL — Sky News (@SkyNews) March 22, 2017

Як пише The Guardian, прем'єр-міністра Великобританії Терезу Мей вивели з будівлі парламенту через кілька хвилин після інциденту в супроводі не менше восьми озброєних поліцейських.

Reuters, посилаючись на слова голови Палати громад Девіда Лідінгтона, написав, що поліція застрелила нападника.

Як розповів парламентський кореспондент Daily Mail Квентін Латиші, на територію парламенту намагався проникнути чоловік у чорному одязі. Він напав на поліцейського, розмахуючи незрозумілим предметом. Sky News з посиланням на очевидців пише, що нападником був чоловік азіатської зовнішності, на вигляд йому близько 40 років. У руках він тримав ніж довжиною близько 7-8 дюймів (тобто 17-20 сантиметрів).

Поліція оточила місце події і перекрила рух транспорту перехрестям біля Вестмінстерського абатства.

Незабаром після інформації про стрілянину Бі-Бі-Сі повідомило, що на Вестмінстерському мосту автомобіль задавив не менше п'яти осіб. За попередніми даними, невідомий на машині збив кілька пішоходів на Вестмінстерському мосту, після чого врізався в огорожу біля будівлі парламенту.

Коментуючи цю подію, у міській поліції Лондона заявили, що розглядають напад біля Палати громад (нижня палата британського парламенту) як терористичний акт.

Телеканал Sky News з посиланням на джерела в силових структурах повідомляє, що нападникам і у випадку з убитим поліцейським, і у випадку з автомобілем був один і той же чоловік.

Згідно з даними Бі-Бі-Сі, в результаті наїзду автомобілі на Вестмінстерському мосту загинула одна жінка — на одній з фотографій вона лежить під колесами автобуса. Ще кілька людей отримали важкі травми, деякі з них - "катастрофічні". Хто другий загиблий, поки невідомо. Одну жінку, яка, ймовірно, знаходилася на мосту під час нападу, вдалося врятувати з Темзи.

Читайте також"Це егоїстично і нерозумно": в Twitter обурені чоловіком, який робив селфи на місці теракту в Лондоні

За останніми даними, озвученими міністром Великобританії з проблем Близького Сходу Тобіасом Елвудом, поранений в результаті нападу поліцейський помер на місці теракту.

Police officer stabbed in UK Parliament attack died at scene, says minister who gave mouth-to-mouth resuscitationhttps://t.co/WG8yXW8f4npic.twitter.com/wVkfQkbqdD — BBC Breaking News (@BBCBreaking) March 22, 2017

Очевидець подій біля британського парламенту 44-річний Метт Хайкін розповів виданню The Guardian, що він бачив на мосту автомобіль, перед яким непорушно лежав один чоловік, а потім почув стрілянину на території парламенту.

Пізніше Reuters із посиланням на поліцію повідомило, що в результаті нападу біля Палати громад у Лондон щонайменше четверо людей загинули, ще 20 отримали поранення.

Оприлюднено фото нападника на носилках - в момент, коли після поранення його намагалися врятувати медики, - однак особа чоловіка поки не встановлена.

Число загиблих через теракт в Лондоні зросло до 5, поранені 40 осіб.