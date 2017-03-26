У Петербурзі на акцію проти корупції прийшли кілька тисяч людей

У Санкт-Петербурзі на мітинг проти корупції на Марсовому полі прийшли близько 10 тисяч осіб, передає «Ехо Москви». Частина мітингувальників потім вирушили на Двірцеву площу.

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Відомо про затримання двох людей за антиурядові плакати. Під час мітингу невідомий запустив димову шашку. Поліція не втручається в те, що відбувається.

У Санкт-Петербурзі акція проти корупції не була погоджена під приводом проведення на Марсовому полі акції на захист традиційних цінностей. Організатори антикорупційного мітингу заявили, що готові приєднатися до заходу, оскільки вважають «не брехати і не красти» традиційними цінностями.

Також в цей день ще в кількох містах Росії проходять антикорупційні мітинги, спровоковані відсутністю реакції влади на звинувачення в корупції на адресу прем'єра РФ Дмитра Медведєва.

Російський опозиціонер Олексій Навальний закликав росіян вийти на акції протесту. Він заявив, що акції пройдуть у 100 містах по всій Росії.

Його та ще понад 100 учасників акцій затримала поліція.